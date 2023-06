Conservatória de Tomar tem grave défice de recursos humanos

Conservatória de Tomar tem uma conservadora em part-time e menos de metade do pessoal que devia ter para dar resposta às necessidades da população. Grupo parlamentar do PSD enviou questões ao Governo e pede solução urgente para o problema.

A Conservatória do Registo Civil de Tomar não tem um conservador em funções, vivendo actualmente com uma conservadora em regime de part-time. Para além disso, o serviço funciona apenas com três oficiais de registos, sendo que dois se vão aposentar durante este ano civil. A informação foi partilhada pelo grupo parlamentar do Partido Social-Democrata num requerimento enviado à ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro. O tema foi também abordado pelo vereador Tiago Carrão (PSD) na última reunião do executivo de Tomar, que se realizou a 12 de Junho.

“Um serviço localizado numa cidade de média dimensão, com centralidade e importância na região, não se coaduna com a situação actual. A boa localização da cidade e os seus bons acessos, nomeadamente ferroviários fazem com que a procura pela conservatória, nomeadamente para o serviço de cartão de cidadão e passaporte, extravase as fronteiras do concelho e da região”, refere o grupo parlamentar no requerimento.