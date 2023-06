Marchas populares voltam ao Polivalente da Carregueira e Arripiado

As grandiosas marchas populares da freguesia da Carregueira, no concelho da Chamusca, voltam a brilhar e a dar cor à aldeia. No próximo dia 17 de Junho, pelas 21h30, no recinto do polivalente, e no dia 24 de Junho, pela mesma hora no jardim do nateiro no Arripiado, as marchas desfilam e apresentam o seu trabalho de meses, com orgulho ao peito e sorriso no rosto. Acompanhadas musicalmente pela banda da Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio Carregueirense “Vitória”, animação, alegria e música não vão faltar, numa iniciativa que envolve várias associações locais.