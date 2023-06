Cláudia Faria é a voz feminina dos Lucky Duckies, banda da Póvoa de Santa Iria. Apaixonada por música desde a infância confessa que nunca tinha imaginado integrar uma banda com popularidade. Ser hoje a única mulher numa banda de homens não a melindra e até serve de motivação adicional para dar o máximo em palco.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Cláudia Faria é a vocalista feminina do popular grupo de vintage swing e rock’n’roll Lucky Duckies

“Quero cantar até que a voz me doa”

Apaixonada por música desde a infância, confessa que nunca se tinha imaginado a integrar uma banda com a popularidade que os Lucky Duckies conquistaram. A sua primeira guitarra foi dada pelo avô. Ser hoje a única mulher numa banda de homens não a melindra e até serve como motivação adicional para dar o máximo em palco.

A música é um vício e uma paixão que vem desde a infância. Tudo começou quando o meu avô me ofereceu uma guitarra quando era criança. Ainda hoje toco guitarra. Vivi toda a minha adolescência no bairro de Alvalade, em Lisboa. Guardo boas recordações desde a Avenida de Roma à Praça de Londres. Costumava brincar na rua, algo que hoje seria impossível. Só na minha praceta moravam 40 miúdos. Toda a gente era do bairro e frequentávamos os mesmos sítios. Saíamos juntos à noite para os mesmos locais.