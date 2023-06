Salvaterra de Magos é o primeiro concelho da Lezíria a testar transporte flexível

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) vai implementar um projecto-piloto em Salvaterra de Magos, denominado USO – transporte flexível em táxi. Ao contrário do serviço normal de táxi, o transporte flexível vai funcionar em dias, paragens e horários pré-estabelecidos e é complementar ao transporte regular em autocarro, que tem o passe financiado em 50% no âmbito da CIMLT. A revelação foi feita pelo presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio, na reunião camarária de 7 de Junho.

O presidente espera que o projecto arranque ainda em Junho, uma vez que se iniciou o processo de identificação de paragens e há sete taxistas interessados, estando também a decorrer a formalização das inscrições. As reservas de transporte deverão ser feitas no dia útil anterior ao dia pretendido, através de chamada telefónica gratuita para o serviço de transportes da CIMLT, a funcionar em dias úteis entre as 09h00 e as 12h30. No período da tarde, os taxistas serão informados do serviço do dia seguinte e os requerentes recebem a confirmação com a informação da paragem e do horário de recolha. O transporte será pago em parte pelo utilizador e o restante por subsidiação pública, sendo que os utilizadores pagam 70% do que pagariam no transporte em autocarro.

O autarca referiu que vão ser garantidas ligações à sede do concelho às segundas, quartas e sextas, excepto feriados, e ao fim-de-semana existe uma ligação que liga todo o concelho ao Hospital Distrital de Santarém. Há possibilidade de no terceiro domingo de cada mês haver uma ligação ao Mercado Mensal de Marinhais. Nos sítios em que o traçado coincida com o transporte regular de autocarro tem de haver um intervalo de tempo de pelo menos duas horas entre serviços. Serão disponibilizadas em breve mais informações na página do município.