Sardoal reconhece Rota da EN2 como projecto de interesse municipal

A Câmara do Sardoal reconheceu a Rota da Estrada Nacional 2 como projecto de interesse municipal. A proposta foi aprovada, por unanimidade, em sessão camarária. O presidente da autarquia, o social-democrata Miguel Borges, explicou que o intuito é que os 36 municípios que integram a Rota da EN2 a reconheçam como projecto de interesse municipal de modo a que se possa efectuar candidaturas a fundos comunitários.

O autarca referiu que a procura turística pela EN2 tem aumentado desde que foi criada a Associação de Municípios da EN2, em 2016. Centenas de milhares de turistas percorrem a via a caminhar, a correr, de mota, carro, autocaravana ou bicicleta. "Existe uma oportunidade muito boa para recorrer a fundos comunitários para um projecto relacionado com a EN2. Temos que saber aproveitá-los", justificou Miguel Borges.

O presidente da Associação de Municípios da EN2, Luís Machado, iniciou uma volta pelas Comissão Coordenadora de Desenvolvimento Regional (CCDR) e também já reuniram com a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, sobre o assunto. "Este é um grande projecto de coesão territorial. Há muita coisa a fazer incluindo a certificação dos promotores, a internacionalização da estrada, que é muito importante, pelo menos junto de Espanha", reforçou Miguel Borges, acrescentando que esta é uma oportunidade para recuperar alguns equipamentos públicos que estão na Rota da EN2 e que precisam de obras como, por exemplo, no concelho do Sardoal, a Escola de Andreus.

Os vereadores da oposição consideram que este projecto é um sucesso e merece o apoio do Partido Socialista. "É evidente e claro o impacto que este projecto tem no nosso concelho e na região. É uma forma de potenciar o Sardoal e aumentar o número de visitantes pelo nosso concelho", reforçou Pedro Duque. A Estrada Nacional 2 liga Chaves a Faro num total de 739,260 quilómetros. Atravessa 35 concelhos e 11 distritos. A Associação de Municípios da Rota da EN2 foi criada em Novembro de 2016 com o objectivo de criar riqueza e valorizar os territórios e as populações atravessadas por esta estrada potenciando o desenvolvimento turístico e a promoção económica.