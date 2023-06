Alunos criativos pintam quiosque no Forte da Casa

Os alunos do 12º ano da turma do curso de Artes Visuais da Escola Secundária do Forte da Casa estão a pintar o quiosque “Sonho de Arte”. A proposta partiu dos proprietários do espaço, Sílvia Gonçalves e Paulo Moreira, como forma de combater o vandalismo. “O quiosque estava com grafites. Como sabíamos deste curso queríamos fazer uma coisa diferente”, explicou Sílvia Gonçalves a O MIRANTE.

A professora de Desenho Isabel Brito acompanha os 18 alunos da turma há três anos e considera interessante os jovens passarem pela experiência de ter um projecto concretizado na prática. Os trabalhos dos alunos foram apresentados em papel aos proprietários que optaram por escolher um elemento de cada grupo de alunos. Bolos e doces estão agora a ser pintados no exterior do quiosque em tons coloridos.

Beatriz Pazadas,18 anos, da Póvoa de Santa Iria, diz que a turma de artes é criativa e gosta de trabalhar em grupo. O futuro profissional ainda está em aberto entre Arquitectura ou Ciências e Artes do Património. A pintura do quiosque faz todo o sentido porque está localizado em frente à escola e é frequentado pelos alunos.

Sara Oliveira, 17 anos, do Forte da Casa, sempre se interessou por artes no geral, desenho, música e design. Está a pensar seguir a via do ensino numa escola básica ou design. “O trabalho no quiosque está a correr bem. Todos os dias pintamos duas ou três horas e os mais velhos passam por aqui e elogiam o nosso trabalho”, conta.

Já não é a primeira vez que a turma passa da teoria à prática. Sob o tema da interculturalidade, os alunos pintaram um muro degradado dentro da escola e deram-lhe nova vida. A escola comprou tintas de qualidade e apostou em dignificar o espaço que representa as profissões e os quatro cursos de componente cientifica do estabelecimento de ensino. “Os alunos nunca mais se vão esquecer disto para o resto da vida, é uma marca que fica”, sublinha feliz a professora Isabel Brito.