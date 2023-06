Dupla apanhada pela GNR a furtar cortiça no Couço

A GNR de Coruche deteve em flagrante dois homens, de 45 e 49 anos, por furto de cortiça na localidade do Couço. Durante uma acção de patrulhamento da Operação Floresta Segura, levada a cabo dia 14 de Junho, os militares da GNR abordaram dois indivíduos com comportamento suspeito quando saíam de uma propriedade com um saco com cortiça. Após investigações policiais, a GNR constatou que os suspeitos tinham estacionado uma viatura ligeira nas proximidades. Durante a busca realizada ao veículo a GNR deu com cortiça furtada no seu interior. Os dois homens foram detidos e a cortiça roubada foi devolvida ao seu legítimo proprietário. Os detidos foram constituídos arguidos e o caso foi encaminhado ao Tribunal Judicial de Santarém.