Revisões de preços devido à inflação pesam nas contas da Câmara de Santarém

Presidente do município diz que as revisões de preços de empreitadas custaram mais 2,3 milhões de euros aos cofres da Câmara de Santarém em 2022 e 2023

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), disse que as revisões de preços devido à inflação, em 2022 e 2023, pesam mais 2,3 milhões de euros nas contas do município, esperando ressarcimento na reprogramação dos fundos comunitários. O autarca disse à Lusa que a questão foi abordada no último seminário da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), tendo sido decidido colocar a questão à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), no sentido de que, na reprogramação dos fundos comunitários, se aproveite a parte não executada para este fim, em vez de ser colocada em novos projectos.

Ricardo Gonçalves deu o exemplo do impacto do aumento dos preços nas grandes empreitadas em curso no concelho, como a requalificação da Avenida António dos Santos, em que a revisão dos preços é da ordem dos 400 mil euros, o que, antes da crise inflacionista, seria de 50 mil a 60 mil euros. “Para as nossas finanças é complicado”, disse, esperando que seja acolhida a proposta de ressarcimento com recurso aos fundos comunitários. “Mas, até lá, veja o impacto que tem nas contas”, declarou, salientando que esta é uma situação que se coloca à generalidade dos municípios.