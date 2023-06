Sardoal tem a melhor escola pública de ensino regular do país

No ranking nacional de 2022 só quatro escolas da região ribatejana estão classificadas no top 100, nomeadamente no Sardoal, Alcanena, Alpiarça e Vila Franca de Xira. As piores classificadas estão em Benavente, Coruche, Golegã e Vila Franca de Xira.

A Escola Básica e Secundária Dr.ª Judite Andrade, no Sardoal, ficou em 33º lugar no ranking nacional de escolas em 2022, com uma classificação média de 14,31, a sua melhor de sempre, tornando-se assim a melhor escola pública de ensino regular do país. No top 100 da tabela ficaram ainda o Colégio José Álvaro Vidal (71º), em Vila Franca de Xira, com 12,94 de média, a Escola Secundária de Alcanena (90º), com 12,78, e a Escola Básica e Secundária José Relvas, em Alpiarça, (93º), com 12,74 de média.

O ranking envolveu 647 escolas portuguesas do secundário e ensino básico, públicas e privadas. Foi divulgado pelo Ministério da Educação, sendo este artigo elaborado de acordo com os critérios definidos pelo Jornal de Notícias (JN).

