A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos vai dinamizar a Semana Aberta da Universidade Sénior de Salvaterra de Magos com a realização de várias actividades. O objectivo é promover o convívio entre alunos, formadores e familiares e dar a conhecer o trabalho desenvolvido ao longo do ano lectivo. A Semana Aberta arranca com um Workshop de Escrita Criativa, dia 15 de Junho, nas instalações da Universidade Sénior, na antiga escola do Parque, em Salvaterra de Magos e estende-se até 22 de Junho.

O convívio-piquenique vai juntar alunos, formadores e familiares no Parque de Merendas da Praia Doce, está programado para 16 de Junho, às 12h00. No dia 19 haverá Aula de Yoga, na Zona Desportiva de Salvaterra de Magos, às 10h00. Destaque ainda na programação para o Passeio de barco no Rio Tejo no dia 20 de Junho, às 10h30, com encontro no Cais do Escaroupim, e para a Manhã Desportiva no dia 21 de Junho, à mesma hora, na Zona Desportiva de Salvaterra de Magos. A cerimónia de encerramento do ano lectivo realiza-se dia 22 de Junho, às 15h00, no Celeiro do Cais da Vala.