Sismógrafos do LNEC já chegaram às habitações afectadas em A-dos-Melros

O Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) já está no terreno na aldeia de A-dos-Melros, Alverca, a medir com sismógrafos os eventuais impactos da exploração da pedreira da Cimpor, situada nas proximidades da localidade. A garantia foi deixada pelo presidente do município de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, numa das últimas reuniões do executivo. O autarca garante que o trabalho do LNEC está em curso e que o município continua aberto a receber exposições da população tendo em vista dar força à acção popular que visa travar a exploração da pedreira junto à aldeia.

Os moradores da aldeia, recorde-se, queixam-se que a exploração da pedreira está a causar impactos na qualidade de vida e nas casas, com várias habitações, muros e ruas da localidade a aparecerem com fendas profundas. Entretanto, a Direcção Geral de Energia e Geologia proibiu a empresa cimenteira de usar explosivos na pedreira até que esta apresente estudos que comprovem a segurança da operação de exploração da pedreira junto à localidade, algo que o presidente da câmara já tinha classificado de uma justa e “enorme conquista” para as populações da aldeia.