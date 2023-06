VMER de VFX com operacionalidade a 100 por cento

A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Vila Franca de Xira tem alcançado resultados positivos em termos de operacionalidade e registou uma taxa de operacionalidade de cem por cento nos meses de Abril e Maio. A informação consta dos dados enviados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Durante o mês de Abril a VMER foi accionada em 190 ocasiões com uma eficácia de resposta de 100%. Esses números repetiram-se em Maio, com 195 accionamentos com o mesmo nível de operacionalidade. Também na mesma informação o INEM relata que a tripulação da VMER, composta por um médico e enfermeiro do hospital atingiu uma eficácia de 100%, sem nenhum tempo de resposta em falta. Números que colocam o hospital como um dos poucos no país a alcançar tal marca.

Desde o início do ano a VMER do Hospital de Vila Franca de Xira acumulou mais de 3.609 horas de serviço, atendendo a 971 chamadas de emergência. Esses resultados positivos reflectem para o hospital o esforço e profissionalismo dos profissionais de saúde envolvidos.