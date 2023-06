Apreendidos mais de 57 mil artigos contrafeitos com valor superior a 220 mil euros

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu mais de 57 mil artigos na última semana, durante uma acção de combate à contrafacção em que fiscalizou 175 operadores económicos de todo o país. Em comunicado, a ASAE adianta que os artigos apreendidos ascendem a um valor superior a 220 mil euros, entre vestuário, calçado desportivo malas, carteiras, cintos, relógios, isqueiros, óculos de sol, bonés, capas de telemóveis e porta-chaves.

Segundo a ASAE foram fiscalizados 175 operadores económicos em todo o circuito comercial: produção, armazenamento, distribuição e comercialização, incluindo averiguação de venda através de canais digitais. No âmbito desta operação foram instaurados 50 processos-crime por contrafacção, venda, circulação ou ocultação de produtos ou artigos e imitação ou uso ilegal de marcas. Foram ainda cumpridos três mandados de busca domiciliários e não domiciliários e duas buscas em viaturas.

A acção no âmbito do combate à violação dos direitos de propriedade industrial, como contrafacção, imitação e uso ilegal de marca, decorreu entre a passada terça e sexta-feira, na semana em que se assinala o Dia Mundial Anti-Contrafação. Neste esforço conjunto entre várias entidades a nível nacional, algumas das ações operacionais contaram com a colaboração da PSP, da GNR e da Polícia Municipal de Lisboa.