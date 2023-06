Santarém reforça apoio para obras de juntas de freguesias

Na última reunião do executivo da Câmara de Santarém foi aprovada a atribuição de diversos subsídios para as freguesias num montante global de quase 250 mil euros.

O executivo da Câmara de Santarém aprovou a atribuição de subsídios a algumas freguesias do concelho para financiar intervenções diversas. A maior fatia vai para a União de Freguesias da Cidade de Santarém que vai contar com 34.900 euros para obras em arruamentos nas Fontainhas – na Rua Aristides Carvalho e no Bairro J – e ainda com 143.060 euros para proceder à adaptação de um pavilhão localizado na Ex Escola Prática de Cavalaria, que vai ser utilizado como armazém operacional dessa junta.

A Junta de Freguesia de Abrã encaixa 25 mil euros para proceder à aquisição de dois imóveis para construção da futura casa mortuária na freguesia. A União de Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém leva 23.097 euros para comparticipar a beneficiação/requalificação da Fonte da Igreja, em Casais da Igreja. A freguesia de Moçarria recebe 10.147 euros para financiar a elaboração do projecto de execução com vista à requalificação da extensão de saúde de Moçarria. Já a Junta de Freguesia Alcanhões vai receber 5.540 euros, para suportar melhoramentos efectuados na extensão de saúde local.

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, refere que “embora as freguesias disponham de atribuições e competências em domínios bastante diversificados, torna-se importante que o município comparticipe os investimentos realizados pelas freguesias nas suas competências próprias, de forma a melhorar a qualidade de vida das populações”.