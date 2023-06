Voto de pesar em VFX pela morte de Maria Manuela Mota

O município de Vila Franca de Xira aprovou por unanimidade um voto de pesar apresentado pela CDU na última reunião de câmara pelo falecimento de Maria Manuela Mota, dirigente associativa e um rosto conhecido na cidade.

Maria Manuela Mota faleceu vítima de doença oncológica aos 66 anos, foi presidente do Grupo Recreativo e Cultural do Bom Retiro durante vários mandatos, foi vogal do executivo da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira no mandato 2013/2017 e foi também eleita na Assembleia de Freguesia de VFX no mandato de 2017 a 2021. Era também mulher de Mário Saldanha, líder do clube de campismo de VFX “As Sentinelas”.

“Foi uma mulher que sempre abraçou os valores da solidariedade, fraternidade e igualdade. Uma mulher marcante com personalidade forte, refinado sentido de humor e um percurso multifacetado, comprometida com a dimensão social e o humanismo”, destacou o vereador da CDU Pedro Carvalho.

Força, garra, generosidade e alegria foram outras das características destacadas pelos eleitos, que lamentaram a perda de uma “grande mulher a quem a freguesia e a população do Bom Retiro muito deve” enquanto exemplo no associativismo e poder local. Também David Pato Ferreira, da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) recordou Maria Manuela Mota e quis “associar-se de corpo e alma” ao luto da família e amigos. O presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, lembrou o papel de Maria Manuela Mota enquanto funcionária municipal. “Estive no velório e todos nos associamos a este voto de pesar”, disse.