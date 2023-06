Autarca de Santarém diz que o ministro João Galamba é “o trapalhão mor do Reino”

Ministro das Infraestruturas João Galamba considerou Santarém “longe” para localizar o novo aeroporto, numa altura em que as várias opções estão a ser avaliadas por uma comissão técnica independente, e suscitou uma reacção enérgica do presidente da Câmara de Santarém.

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, abriu mais uma frente de polémica ao dizer esta terça-feira, 20 de Junho, que acha “longe” a opção Santarém para o novo aeroporto, segundo avançou a TVI, citando declarações na CNN Portugal Summit. Uma posição que pode ser vista como uma desqualificação dessa alternativa face às restantes opções e que levou o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), a reagir prontamente nas redes sociais em tom duro.

“Galamba, o trapalhão mor do Reino, ao criticar uma das opções, neste caso Santarém, veio agora tentar inutilizar uma comissão técnica independente que custa milhares de euros e tem a seu cargo estudar as opções do aeroporto. Creio que mais uma vez o país mostrará ao ministro Galamba que não apoia as suas trapalhadas. Pedro Nuno Santos quis fazer o mesmo e saiu, igualmente, descredibilizado. A história recente de Portugal faz-se com ministros trapalhões que, afastados da realidade do país, tentam condicionar as instituições às suas opções pessoais e não aos interesses do nosso país”, escreveu Ricardo Gonçalves.

Também a presidente da Comissão Técnica Independente (CTI), Maria do Rosário Partidário, reagiu às declarações de Galamba dizendo à Rádio Renascença que “todas as hipóteses” estão a ser analisadas. Na mesa estão as nove opções finalistas, que incluem as cinco iniciais que constam da resolução de Conselho de Ministros: Humberto Delgado + Montijo; Montijo+Humberto Delgado; Campo de Tiro de Alcochete; Humberto Delgado+Santarém e Santarém – a que foram adicionadas mais quatro: Pegões; Humberto Delgado+Pegões e Rio Frio+Poceirão e Humberto Delgado+ Alcochete.