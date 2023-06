Carla Filipe assume cargo de presidente na Junta de Mouriscas

Carla Filipe vai assumir a presidência da Junta de Freguesia de Mouriscas, substituindo o presidente eleito, o socialista Pedro Matos, que foi suspenso de funções por decisão do tribunal depois de ter sido detido pela Polícia Judiciária e ouvido em primeiro interrogatório por suspeita de crimes de peculato. Carla Filipe ocupava o cargo de secretaria no actual e no anterior mandato do executivo daquela autarquia.

A decisão foi tomada na segunda-feira, 19 de Junho, em reunião entre o executivo daquela autarquia e o secretariado da comissão política do PS de Abrantes, confirmou a O MIRANTE o presidente da concelhia, Bruno Tomás.

O autarca socialista de 49 anos, recorde-se, foi detido pela PJ que referiu em comunicado que está "fortemente indiciado pela prática do crime de peculato e peculato de uso". Segundo a PJ, a detenção ocorreu depois de terem sido realizadas "seis buscas na zona de Abrantes", nomeadamente em Mouriscas, "tendo sido apreendidos diversos objectos e consistentes elementos de prova sobre os factos objecto da investigação".