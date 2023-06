O concelho do Cartaxo vai ter um novo festival de Verão chamado “Rio Summer Sessions”. A apresentação do projecto realizou-se na Quinta das Pratas, no Cartaxo, com a presença de dezenas de pessoas e várias actividades que fazem parte da essência do festival: grafiti ao vivo, venda de artesanato, insufláveis e pinturas faciais para crianças, entre outras. O festival tem o apoio da Câmara Municipal do Cartaxo e as actividades programadas para 17 de Junho, em Valada, vão realizar-se a 29 de Julho devido às condições meteorológicas incertas.

João Lourenço, de 34 anos, é o promotor do evento. Quando perdeu o emprego na área de relações públicas e assessoria de imprensa, voltou para casa da mãe e não baixou os braços. Aproveitou o tempo livre para idealizar e colocar em prática todos os conhecimentos que foi adquirindo ao longo da sua experiência laboral em prol da população. A ideia começou a ser desenvolvida em Março deste ano com a ajuda da irmã Beatriz, de 21 anos. “É um projecto que tem como principal objectivo unir a comunidade e divulgar tudo o que de bom tem o concelho do Cartaxo”, explica, salientando que as associações e empresas locais se interessaram pela ideia e disponibilizaram-se para ajudar.

João Lourenço procurou um “grupo de jovens entusiastas e empreendedores” para o acompanhar. O festival conta com os espaços RioKids, a zona das crianças; RioSport, o espaço de desporto; RioArena, de música e djs; e RioArt, que engloba a arte de rua e, por exemplo, o artesanato. Margarida Amorim, actual directora artística do Rio Summer Sessions, foi uma das descobertas de João Lourenço. A jovem tem feito alguns murais pelo concelho, como no Largo Rio da Fonte, em Pontével, e pintou, inclusive, no skate park do Cartaxo. “O objectivo é criar algo de Verão e que as pessoas recordem.Queremos dar prioridade a quem é de cá e procuro jovens que estão a começar para lhes dar oportunidade de se lançarem”, revela João Lourenço a O MIRANTE.