Comunidade mobiliza-se e resiste à quadruplicação da linha ferroviária em VFX

Está a aumentar a preocupação entre a população sobre os impactos da eventual quadruplicação da linha ferroviária entre Alhandra e Vila Franca de Xira e a forma como as suas vidas podem ser afectadas. Sintoma disso foi a presença de mais de uma centena de pessoas no Ateneu Artístico Vilafranquense, no chuvoso feriado de 8 de Junho, para um debate de mais de três horas e meia sobre o assunto.

A discussão foi promovida pelo Ciradania - Movimento de Cidadãos do município de Vila Franca de Xira - e contou com uma plateia de autarcas de todas as forças partidárias e cidadãos de Vila Franca de Xira e de Alhandra. A encabeçar o debate, suportado por um powerpoint, Carlos Gaivoto, especialista em ferrovia e chefe de planeamento de transportes de Lisboa, defendeu existirem alternativas à quadruplicação da linha de comboio proposta pela empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP).

O especialista apresentou como solução a modernização do controlo de velocidade dos comboios, que já está regulamentada a nível europeu mas que falta introduzir em Portugal. “Temos de fasear esta transição que é muito mais barata e não arrasa com a parte urbana, tão querida das pessoas. Na modernização do sistema de controlo de velocidade podem ser introduzidos intervalos de três a quatro minutos entre cada serviço de comboio”, explica.

Carlos Gaivoto vai mais longe e diz que não está comprovada a necessidade de ter uma ligação de alta velocidade entre Lisboa e Porto. “Era mais prioritário estarmos ligados à rede europeia, nomeadamente a Espanha, para reduzir os voos ibéricos. Alta velocidade entre Lisboa e Porto, sem parar em Coimbra, é uma fantasia que só pode ser atirada para a frente para justificar obras de betão que não são prioridade”, reitera.

A luta continua

Uma onda de dúvidas e perguntas surgiu da plateia nomeadamente o que pode ser feito para reverter aquilo que parece ser uma inevitabilidade. Todos foram unânimes em não baixar os braços e por isso vai ser criado um movimento de cidadãos contra a quadruplicação da linha e que junta a população das duas freguesias mais afectadas. As formas de luta vão passar por debates públicos, intervenções em reuniões de câmara e assembleia municipal e em última instância recorrer aos tribunais.

No debate vários populares disseram ainda não se conformar com o silêncio da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e consideraram que a autarquia devia ter uma voz mais activa perante a IP. Recorde-se que o documento apresentado pelos técnicos da IP propõe a desactivação da actual estação de comboios de Vila Franca de Xira e a reformulação da zona do cais, com a eliminação da passagem de nível e do Jardim Constantino Palha. Em Alhandra está previsto, por exemplo, o abate de 160 árvores ao longo da Avenida Afonso de Albuquerque.

O plano de quadruplicação proposto já tinha despertado preocupações e críticas acaloradas por parte da população que teme os impactos negativos na comunidade e no meio ambiente. Pelo menos 800 pessoas já assinaram a petição online lançada por um morador de Vila Franca de Xira contra a actual proposta para a linha férrea.