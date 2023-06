Formação intensiva em cuidados paliativos no Médio Tejo

A Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) organizou a 12,13 e 14 de Junho um curso dirigido vários profissionais de saúde, de diferentes áreas, com objectivo de adquirirem formação básica no âmbito dos cuidados paliativos, de acordo com as principais recomendações sobre a matéria. O curso foi ministrado por uma equipa multidisciplinar de profissionais da instituição com reconhecida competência na área. Os cuidados paliativos são cuidados diferenciados que se centram na pessoa doente e sua família e visam proporcionar uma melhor qualidade de vida às pessoas que sofrem de doenças graves, avançadas e progressivas.

Foram três de dias, com lotação esgotada, de formação, partilha e de debate de experiências. Foram abordados temas importantes que permitiram o enriquecimento do conhecimento dos profissionais de saúde das diversas áreas. Joana Cardoso, enfermeira do CHMT, destacou a importância do evento; “foi com enorme satisfação que constatámos a elevada adesão ao curso de profissionais, tanto do CHMT, como dos colegas dos cuidados de saúde primários e das unidades de cuidados continuados. Foram três dias de partilha de experiências, de transmissão de conhecimentos, de estreitamento de ligações com o objectivo de referenciar atempadamente os utentes às equipas de cuidados paliativos e melhorar os cuidados prestados às pessoas com necessidades paliativas e suas famílias”, afirmou.