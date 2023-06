Mudança no Colete Encarnado não agradam aos comerciantes

Deslocalização do palco principal do Colete Encarnado para o Parque Urbano do Cevadeiro está a gerar insatisfação em Vila Franca de Xira. A restauração e as tertúlias dizem que a alteração vai prejudicar o negócio e afastar as pessoas do centro da cidade.

João Ferreira diz-se revoltado com a decisão da Câmara de Vila Franca de Xira. Maria Adelaide Sousa antecipa perda de clientes com a mudança de palco. O tertuliano Joaquim Santos Pedro não está a favor da deslocação do palco principal.

Os comerciantes do sector da restauração e as tertúlias da cidade de Vila Franca de Xira estão indignadas com a deslocalização do palco principal da emblemática festa do Colete Encarnado, que passa da Avenida Pedro Vítor para o Campo do Cevadeiro. O palco principal costuma ficar situado no centro histórico da cidade e é um atractivo importante para os visitantes. No entanto, este ano, a Câmara de Vila Franca de Xira decidiu transferir os artistas principais para uma zona periférica da cidade, mais distante dos estabelecimentos comerciais da zona central.

A mudança repentina caiu mal aos vilafranquenses. Os comerciantes consideram que esta alteração vai prejudicar o negócio. É o caso de João Ferreira, do café Flor da Lezíria, que todos os anos abre durante os três dias do Colete e paga esplanada para o efeito. A O MIRANTE diz-se revoltado com a decisão da autarquia. “ A deslocalização do palco é a morte de todos os comerciantes da cidade. Vamos ficar asfixiados porque o Colete Encarnado é a nossa almofada financeira para aguentarmos o ano. Não fomos tidos nem achados, ninguém nos disse nada”, diz.

Ao lado, no Chave D’Ouro, que reabriu recentemente com nova gerência, depois de muito tempo fechado, o sentimento é igual. Nascida e criada em Vila Franca de Xira, a funcionária da pastelaria, Maria Adelaide Sousa, está contra a mudança que vai levar à perda de clientes.

“O objectivo é fazer disto um festival de música”

Na Tertúlia Amigos do Muro comenta-se, entre cervejas, as alterações à festa. Joaquim Santos Pedro acha mal a saída do palco do centro da cidade. José Pereira, natural de Vila Franca de Xira, tem na Rua Luís de Camões a Tertúlia Bodeguita Pereira. Em declarações ao nosso jornal diz que a festa, com 91 anos, vai ser descaracterizada. “Os vilafranquenses não vão ficar por aqui e manifestam o seu desagrado porque a câmara tomou uma decisão unilateral sem consultar as tertúlias. Querem camuflar esta decisão de mudança porque o objectivo é fazer disto um festival de música”, criticou.

A acompanhar as criticas da restauração estão os moradores da cidade, que se têm manifestado através das redes sociais. João Manuel da Silva, reformado, participa na festa desde que se lembra. Já o pai era campino e vivia o Colete. A alteração do palco, na sua opinião, vai ser o fim da festa.

Mudança por razões de segurança

Contactada por O MIRANTE, a Câmara de Vila Franca de Xira justifica a alteração do palco principal por motivos de segurança e mobilidade “uma vez que a exiguidade da Avenida Pedro Víctor face ao crescente número de pessoas e famílias que se dirigem à cidade por essa ocasião não garante as condições exigíveis para eventos desta natureza”. A autarquia não volta atrás na decisão que diz ter sido obrigada a tomar por razões de segurança e protecção civil. “As forças de segurança e de protecção civil acompanharão as alterações em curso, fazendo os reajustes em anos seguintes nos termos e conforme por elas forem tidos por necessários, para garantir que o Colete Encarnado continua a crescer e ganhar importância no calendário de festas metropolitanas e do Ribatejo”, acrescenta o município.