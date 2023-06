Vagas no HDS para contratação de médicos alargadas a mais especialidades

O Governo corrigiu as especialidades contempladas nas 10 vagas carenciadas atribuídas ao Hospital Distrital de Santarém (HDS) para contratação de médicos, passando a incluir ortopedia e ginecologia/obstetrícia, segundo uma nota da unidade hospitalar. Segundo o HDS, o despacho de 2 de Maio, que atribui 10 vagas carenciadas (com bonificação salarial) para as especialidades de anestesiologia, dermatovenereologia, gastrenterologia, medicina interna, pneumologia, psiquiatria e psiquiatria da infância e da adolescência, foi corrigido no dia 13, acrescentando a ortopedia e a ginecologia/obstetrícia.

“As vagas para fixação de médicos em zonas geográficas carenciadas são definidas, anualmente, por estabelecimento de saúde e especialidade médica, por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde”, refere o HDS, salientando que estão em curso as candidaturas às vagas carenciadas.