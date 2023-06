Vira Mala fugiu à guerra mas não esconde o desejo de voltar à Ucrânia

Vira Mala fugiu ao conflito na Ucrânia e foi recebida em Arcena. As saudades de casa são muitas e não esconde o desejo de regressar assim que o conflito termine. Esta terça-feira, 20 de Junho, assinala-se o Dia Mundial do Refugiado.

Este ano o foco das celebrações do Dia Mundial do Refugiado é o poder da inclusão e soluções para as pessoas que fugiram da guerra, violência, conflito ou perseguição e que atravessaram uma fronteira internacional para procurar segurança noutro país. O conflito na Ucrânia aumentou o número de refugiados em todo o mundo. Muitos foram recebidos em Portugal.

É o caso de Vira Mala, 45 anos, que fugiu da guerra na Ucrânia e foi acolhida por amigos em Arcena, Alverca do Ribatejo. Consigo vieram dois dos três filhos e mais tarde o marido. Na Ucrânia deixou os pais, os amigos, e o filho mais velho que conduz um camião que viaja regularmente entre a Europa e a Ucrânia. Para trás ficaram também as três lojas de pronto-a-vestir que tinha. Em Portugal começou a trabalhar na restauração onde se sente acarinhada, mas não esconde o desejo de regressar às origens.

*Uma entrevista para ler na íntegra em edição impressa de O MIRANTE