Voluntários dos bombeiros vão pagar menos IMI em Vila Franca de Xira

Município aprovou pacote de isenções para estimular o voluntariado nos corpos de bombeiros do concelho e anunciou estar a conversar com Ministério da Administração Interna para alargar benefícios aos polícias.

Quem já for ou se inscrever como bombeiro voluntário no concelho de Vila Franca de Xira vai passar a pagar menos Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI). A proposta do município de conceder isenções fiscais para estimular o crescimento do voluntariado nas corporações de bombeiros do concelho foi aprovado por unanimidade na última reunião de câmara.

A proposta prevê uma redução generalizada do valor a pagar de IMI todos os anos na habitação permanente dos voluntários. Uma redução de 75% para quem tem 5 a 10 anos de serviço, uma redução de 35% para quem tiver 11 a 20 anos de serviço e uma redução de 25% para quem tiver 25 ou mais anos de voluntariado nos bombeiros. O valor máximo de desconto é de 65 euros anuais e está prevista também uma redução de 25% na colecta do IMI para os bombeiros com 3 ou mais anos de bons serviços. A avaliação será feita por cada um dos comandos das corporações e depois comunicada ao município. A estimativa é que a medida de isenção parcial do IMI possa vir a abranger, no imediato, uma centena de voluntários. “Espero que de ano para ano sejam mais (os voluntários abrangidos), significará que teremos maior adesão ao voluntariado. O objectivo da medida é incentivar a adesão e a entrada no sistema. O difícil é as pessoas entrarem para ser bombeiro voluntário”, explica Fernando Paulo Ferreira, lembrando a necessidade de promover o sentido cívico da comunidade para o voluntariado.