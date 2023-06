partilhe no Facebook

Bombeiros avançam com acção judicial contra a Câmara de Coruche

O Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (SNBP), em representação de cerca de 13 bombeiros sapadores, da corporação municipal de Coruche, anunciou que interpôs uma acção judicial contra a Câmara Municipal de Coruche. Em causa está a reposição do pagamento do trabalho suplementar realizado desde Janeiro de 2021, a retribuição e o descanso compensatório do trabalho efectuado em dia feriado.

O SNBP diz que a falta de efectivos está a prejudicar gravemente os trabalhadores, uma vez que continuam a contar com apenas quatro a cinco bombeiros de serviço por dia colocando em risco o socorro no concelho.

“Após vários meses de tentativas em negociar a reorganização de turnos de 12 horas o município não deu resposta às principais reivindicações dos sapadores e, por esse motivo, o SNBP decidiu avançar com uma acção judicial no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria”.

Recorde-se que o Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores, que representa outros bombeiros da mesma corporação, já havia interposto uma acção no Tribunal de Santarém pelos mesmos motivos.