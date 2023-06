Câmara da Golegã montou plano para apanhar funcionário que roubava material

A Câmara Municipal da Golegã montou uma estratégia para apanhar em flagrante um funcionário que é suspeito de roubar material da autarquia há um longo período e que depois colocava à venda na Internet. Segundo contou a O MIRANTE fonte da autarquia, o município marcou um encontro com o suspeito depois de ter fortes indícios de que o homem, de 49 anos, residente na Golegã, andava a roubar artigos das instalações. Os responsáveis pelo plano pediram a um desconhecido para entrar em contacto com o funcionário e demonstrar-lhe interesse na aquisição do material, tendo o encontro sido posteriormente realizado no restaurante a Paragem da Ponte, junto à Ponte Dr. João Joaquim Isidro dos Reis, vulgo Ponte da Chamusca.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) já estava de sobreaviso e pronta para entrar em acção assim que a entrega do material, que tinha sido vendido através de uma plataforma online, se confirmasse. A GNR acabou por deter o funcionário por suspeita de vários furtos, numa investigação que decorria desde final de Maio, quando os militares apuraram que o suspeito furtava bens da autarquia e os colocava à venda. O homem foi identificado e detido pelo crime de peculato. Na acção policial foram apreendidas cadeiras de plástico, bases de borracha, espreguiçadeiras, quadros, duas rebarbadoras e duas máquinas de café, ventoinhas, ferramentas, entre outros artigos.

A mesma fonte contou ao nosso jornal que o suspeito exercia funções nas piscinas municipais e no Hippos - Centro de Alto Rendimento Equestre, na Golegã. Foi sempre considerado um homem de confiança e um funcionário competente e nunca originou qualquer suspeita, até este ano, de que furtava material. O suspeito é funcionário na Câmara da Golegã há cerca de uma década e foi agora constituído arguido, sendo que os factos foram remetidos ao Ministério Público.

António Camilo, presidente da Câmara Municipal da Golegã, explicou a O MIRANTE que a autarquia abriu um processo disciplinar ao funcionário e o suspendeu de todas as funções por tempo indefinido.