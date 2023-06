Câmara de Abrantes apoia Feira Mostra de Artesanato e Gastronomia de Mouriscas

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Câmara de Abrantes aprovou por unanimidade na reunião do executivo realizada a 15 de Junho, a atribuição de apoio à Junta de Freguesia de Mouriscas, no valor de mil euros no âmbito da organização da 29ª Feira Mostra de Artesanato e Gastronomia de Mouriscas.

Para além da realização de eventos culturais e desportivos, o certame inclui animação para as crianças, a presença de expositores demonstrativos da dinâmica cultural, associativa, económica e desportiva desta freguesia do concelho de Abrantes, a gastronomia tradicional – das migas às passas fritas, passando pela aguardente de figo -, e a tradicional festa religiosa de 15 de Agosto, dia da romaria de Nossa Senhora dos Matos.