Colete Encarnado com menos carros e mais um palco

A cidade de Vila Franca de Xira acolhe de 30 de Junho a 2 de Julho a 91.ª edição das Festas do Colete Encarnado, uma das mais emblemáticas festas do Ribatejo. O certame homenageia a festa brava, os campinos, os touros, o cavalo e a cultura ribatejana.

Este ano a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira quer menos carros e melhor mobilidade e por isso alterou o desenho dos festejos. O eixo central da cidade vai ser fechado ao trânsito por maiores períodos de tempo. O município vai disponibilizar transporte gratuito das 17h00 às 05h00, com partida e regresso dos autocarros a cada meia hora de Castanheira do Ribatejo e Povos, Vialonga, Póvoa de Santa Iria, Alverca e Alhandra, sempre junto de zonas com estacionamento.

O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, quer uma “cidade festival” e por isso houve alteração nos palcos. O Largo Pedro Vítor será transformado numa tertúlia ao ar livre com animação própria a partir do Palco Vila Franca. Os restantes palcos tradicionais ganham nome próprio. No Jardim Constantino Palha vai ficar o Palco Tradições, no Mártir Santo o Palco Marialva e o Palco Sevilhanas.com na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra. O Parque Urbano do Cevadeiro vai passar a receber concertos e roulottes com comida e bebidas. De acordo com o autarca, este modelo vai continuar “depois da experiência positiva do Xira Sound Fest”.

As largadas e corridas de touros, sardinha assada e fogo-de-artifício fazem parte do evento. Junta-se o convívio nas tertúlias que abrem as portas aos visitantes. Um dos pontos altos acontece na tarde de 1 de Julho com a homenagem ao campino, no Largo do Município, a que se segue um desfile equestre. Este ano Lúcio Isidro dos Santos, 83 anos, é o campino homenageado após 67 anos dedicado à arte de manear o gado bravo. O Pampilho de Honra vai ser atribuído a título póstumo ao campino Carlos Alves da Silva, conhecido como Carlos “Custódio”.

A nível musical, o destaque vai para a actuação de Fernando Correia Marques (30 de Junho), do grupo Gipsy Kings (1 de Julho) e Jorge Fernando (2 de Julho).

Colete perto de ser considerado património cultural

A Direcção Geral do Património Cultural (DGPC) submeteu a discussão pública a inscrição da Festa do Colete Encarnado no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial. O anúncio foi feito por Fernando Paulo Ferreira durante a apresentação do programa da festa. A candidatura foi submetida à DGPC a 21 de Abril de 2021 mas o trabalho começou em 2018. Caso o Colete Encarnado passe a estar inscrito no Inventário Nacional de Património Cultural Imaterial mais tarde poderá ser submetida uma candidatura a Património Imaterial da UNESCO.