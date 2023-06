Festival gastronómico em Vila Nova da Rainha

partilhe no Facebook

A freguesia de Vila Nova da Rainha, no concelho de Azambuja, vai acolher entre 22 e 25 de Junho um festival gastronómico que se insere nas festas em honra de Santa Marta. A iniciativa, designada por “Cultura, Gastronomia e Torricado” (prato típico do Ribatejo), contempla vários espectáculos musicais, exposições e artesanato e uma largada de toiros, segundo informa a Câmara Municipal de Azambuja. O festival é uma organização conjunta da Comissão de Festas e da Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha e conta com o apoio da Câmara Municipal de Azambuja.