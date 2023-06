Historiador Jorge Custódio dá palestra na Casa do Brasil em Santarém

O historiador Jorge Custódio vai dar uma palestra na tarde de sábado, 24 de Junho, pelas 16h00, na Casa do Brasil em Santarém. O tema da conferência é ‘Monumentos e Elites. Patrimoniais: os valores históricos da herança cultural em Anselmo Braamcamp Freire’, integrada no ciclo de palestras no âmbito da exposição ‘Braamcamp Freire – O génio poliédrico’, em exibição na Casa do Brasil e na Biblioteca Municipal Braamcamp Freire até 31 de Agosto.

Jorge Custódio nasceu em Santarém, em 1947. Doutorou-se pela Universidade de Évora. Investigador integrado do IHC (FCSH/UNL). Especializou-se em Arqueologia Industrial e Património Industrial, tendo sido docente de Arqueologia Industrial e de Museologia da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Nova de Lisboa (2004-2014). Dirigiu o Projeto Municipal da Candidatura de Santarém a Património Mundial (1994-2002), o Convento de Cristo (2002-2007) e o Museu Nacional Ferroviário (2009-2011), entre outros cargos. Coordenou intervenções arqueológicas em sítios industriais e publicou diversas obras e estudos.