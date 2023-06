partilhe no Facebook

Museu de VFX vai contar a história do concelho desde a pré-história

O Museu Municipal de Vila Franca de Xira, situado na rua Serpa Pinto, no centro da cidade, vai ser totalmente reformulado para contar aos visitantes toda a história do concelho, desde a pré-história aos momentos contemporâneos mais importantes. A novidade foi avançada pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, na última reunião de câmara.

O autarca falava a propósito da introdução de 100 mil euros para esse projecto na terceira alteração permutativa ao orçamento, plano plurianual de investimentos e plano de actividades e funcionamento da câmara para 2023, documento que acabou aprovado por unanimidade.

“Estamos a programar para o museu uma reformulação completa do conteúdo programático e museológico do museu para contar a história toda do nosso concelho e acreditamos que 100 mil euros chegará para o fazer”, explicou.

Segundo o autarca, a exposição “de grande fôlego” deverá ficar patente durante vários anos, confirmando o estatuto de mostra de longa duração. “Tem estado cada vez mais nítida em termos técnicos e acreditamos que vamos conseguir abrir essa exposição permanente em breve”, refere o autarca. O Museu Municipal de Vila Franca de Xira tem acolhido nos últimos anos exposições sobre figuras, espaços ou eventos específicos da vida da cidade e tem também dado a conhecer algum do espólio existente no museu.

A câmara decidiu criar um museu municipal associando-o à biblioteca então existente na década de 1940, tendo sido inaugurado a 30 de Março de 1947. Vidal Batista foi o fundador e primeiro director do museu, falecido em Agosto de 1971. O museu abriu portas nas suas actuais instalações em 1985.