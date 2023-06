Urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas vai encerrar quinzenalmente ao fim-de-semana

A urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas, do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), vai estar em situação de contingência planeada operando em rede com as instituições hospitalares da região. O atendimento permanente vai estar encerrado de forma programada, quinzenalmente, aos fins-de-semana, durante os meses de Verão, de Julho a Setembro. Segundo nota de imprensa do CHMT, não foi possível ultrapassar constrangimentos excepcionais que envolvem dois elementos da equipa médica que, aliados ao período de férias de Verão dos profissionais de saúde, adicionaram maior complexidade nas escalas do Serviço de Urgência.

O reforço do trabalho em rede com as equipas hospitalares da região e a coordenação estratégica e planeamento promovidos pela Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) permite, no entanto, durante os curtos períodos de contingência, garantir uma estratégia adequada para assegurar à população previsibilidade, segurança e confiança, optimizando os recursos disponíveis. Nos próximos três meses haverá um total de 14 dias de funcionamento condicionado, em fins-de-semana alternados, nos quais os médicos pediatras que se encontram ao serviço do CHMT garantem apenas apoio à urgência interna e aos doentes já admitidos na instituição.

Nestes curtos períodos de contingência os doentes da região do Médio Tejo que necessitem de assistência inadiável e transporte de ambulância serão reencaminhados directamente pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), através do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), para o Hospital Distrital de Santarém (HDS) ou para o Centro Hospitalar do Oeste, em Caldas da Rainha. Esta articulação, previamente coordenada pela DE-SNS, faz parte da gestão cabal em rede das urgências hospitalares.

A especialidade de Neonatologia e o Serviço de Ginecologia-Obstetrícia do CHMT, localizados no Hospital de Abrantes, não estão sujeitos a quaisquer condicionamentos durante os meses de Verão estando a funcionar ininterruptamente. O CHMT lamenta o inconveniente provocado à população por esta situação que é excepcional e para a qual a administração continua a tentar encontrar uma solução.