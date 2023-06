Agredido por GNR quando filmava desacatos 

Cláudio Bernardino afirma ter sido agredido com violência por três militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) afectos ao Posto Territorial de Benavente depois de se ter aproximado de desacatos que estavam a ocorrer na via pública, em Salvaterra de Magos, e ter começado a filmar com o telemóvel. Parte do episódio ficou gravado no aparelho. O caso ocorreu pelas 06h40 de 8 de Junho, na semana em que decorriam as festas daquela vila, e as agressões foram testemunhadas por vários moradores que começaram a gritar das suas varandas e por outros que estavam de passagem.