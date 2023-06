Doente mental residente no concelho de Tomar foi agredido sexualmente de forma bárbara e esteve vários dias em coma no Hospital de Abrantes.

Homem com deficiência mental foi agredido sexualmente de forma bárbara com sodomização em Paço da Comenda, concelho de Tomar.fotoDR

Agressão bárbara com sodomização a vítima com deficiência mental

O homem sodomizado, alegadamente por um ferro em brasa, chegou ao hospital correndo risco de vida uma vez que ficou sem recto e o ânus teve de ser reconstruído, cirurgicamente, durante vários dias.

Um homem sexagenário com deficiência mental foi agredido sexualmente de forma bárbara por alegadamente ter furtado um pão de uma padaria em Paço da Comenda, concelho de Tomar. O caso já aconteceu há mais de duas semanas e desde essa altura que a vítima, residente em São Silvestre, na freguesia de Além-da-Ribeira, concelho de Tomar, está internada no Hospital de Abrantes, do Centro Hospitalar do Médio Tejo. O MIRANTE sabe que o paciente já saiu dos cuidados intensivos e está ao cuidado da enfermaria da instituição.