Caminhada pelos campos do Pombalinho

A Câmara Municipal da Golegã está a promover a caminhada “Rota do Campo – Pombalinho”, um percurso de grau de dificuldade I (fácil) com cerca de 7,5 quilómetros. A caminhada irá decorrer no próximo domingo, 25 de Junho, e a partida é no Jardim do Pombalinho às 9h30. As inscrições podem ser feitas nas piscinas municipais, através do contacto telefónico das piscinas, pelo e-mail desporto@cm-golega.pt ou através do formulário online disponível no site da câmara.