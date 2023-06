Poluição gerada por excesso de trânsito na EN 10 longe de estar resolvida

O ar que se respira no concelho de Vila Franca de Xira está com boa saúde e recomenda-se à excepção das zonas próximas da Auto-Estrada do Norte (A1) e da Estrada Nacional 10, entre a Póvoa de Santa Iria e Vila Franca de Xira, onde a elevada concentração de gases e partículas em suspensão continua a gerar preocupação. Ainda que os valores estejam longe dos limites máximos definidos por lei, estão elevados o que leva Francisco Ferreira, coordenador cientifico do estudo de reavaliação da qualidade do ar no concelho realizado pelo Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da Universidade Nova de Lisboa a avisar que devem ser tomadas medidas para reduzir as emissões rapidamente. De 2005 até hoje a qualidade do ar no concelho tem vindo a melhorar substancialmente mas no caso do principal foco de poluição, a EN10, isso deve-se à evolução tecnológica dos automóveis que se tornaram menos poluentes e não tanto com medidas concretas tomadas no terreno para solucionar o problema, revelou o estudo apresentado na tarde de terça-feira, 20 de Junho, em Alverca.



