Uso abusivo danifica piso do Jardim do Bairro em Alverca

Parque infantil do Jardim do Bairro tem o piso degradado. Câmara de Vila Franca de Xira diz que investiu quase 27 mil euros no espaço em 2020.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira não vai encerrar o Jardim do Bairro, em Alverca, por considerar que não está em causa a segurança das crianças. Recorde-se que arrancaram parte do piso do parque infantil durante a noite, o que motivou queixas dos moradores. A O MIRANTE o município relata uso abusivo de bicicletas e jogos de futebol no interior do parque dando origem a algum desgaste do piso e dos brinquedos. “Informa-se que este parque infantil foi requalificado em 2020 no valor de 26 mil 783,40 euros. Está prevista uma intervenção correctiva em Julho. A situação está identificada pela divisão de desporto e lazer mas não deu entrada neste serviço nenhuma reclamação por parte de algum munícipe ou da Junta de Freguesia”, garante a resposta da Câmara.