Associação para a Promoção da Charneca Ribatejana foi extinta

Foi extinta a Associação para a Promoção Rural da Charneca Ribatejana (APPRCR). A decisão foi tomada em assembleia-geral pelos associados, onde se inclui a Câmara Municipal de Coruche. Segundo informação avançada pelo presidente do município, Francisco Oliveira, a associação acabou formalmente a 12 de Maio no decorrer da assembleia-geral. Vai agora ser criada uma nova entidade para fazer a gestão dos fundos comunitários direccionados à agricultura.

A APPRCR foi fundada em 1994, em Coruche. Em 1996 iniciou-se o processo de candidatura da associação como entidade responsável pela implementação da abordagem LEADER (Ligações Entre Ações de Desenvolvimento da Economia Rural) II tendo-se o programa desenvolvido entre 1996 e 1999.

Em 2007 iniciou-se o Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER). Neste período a Charneca Ribatejana dinamizou o investimento de mais de 14 milhões de euros na região e apoiou 100 projectos que criaram mais de 200 postos de trabalhos directos. A área de intervenção da APPRCR localizava-se integralmente na NUT III Lezíria do Tejo e na NUT II Alentejo. Era constituída por sete concelhos do distrito de Santarém: Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Golegã e Salvaterra de Magos. Faziam ainda parte da APPRCR, cooperativas agrícolas e associações de agricultores e criadores.