Cartões virtuais criados sem o conhecimento dos clientes e múltiplas transacções feitas com cartões desactivados, que se traduzem em dívidas de muitos milhares de euros, são apenas algumas das façanhas dos burlões. A Universo, do Grupo Sonae, está a pressionar clientes para pagarem as dívidas e alguns passaram a ter o nome na lista negra do Banco de Portugal.

Burlas com cartão Universo do Grupo Sonae continuam a crescer na região

A Universo, do Grupo Sonae, está a pressionar clientes para pagarem as dívidas e alguns passaram a ter o nome na lista negra do Banco de Portugal. De Vila Franca de Xira a Abrantes, O MIRANTE falou com várias vítimas deste esquema.

Burlões informáticos têm utilizado múltiplos esquemas para arrancar dinheiro aos clientes do cartão Universo, desde fraudes através de phishing, onde a vítima acede, clicando num link enviado por SMS, a uma página falsa semelhante à verdadeira e introduz as suas credenciais de acesso; a cartões virtuais criados na área de cliente com dados capturados. Segundo a Deco Proteste, só até final de Maio já recebeu centenas de denúncias de burlas com este cartão, mais do que em todo o ano de 2022, no qual registou 176. Mas há um padrão nas centenas de histórias que chegaram à Deco que “é demasiado consistente” e “dificulta a tese de que todos os lesados introduziram códigos”, o que descartaria “imediatamente a responsabilidade da entidade emissora”.