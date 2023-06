Casa de São Pedro de Alverca pede ajuda à Segurança Social 

A Casa de São Pedro de Alverca (CSP) está numa situação financeira complicada com um passivo a rondar o meio milhão de euros e já formalizou o seu pedido para beneficiar do Fundo de Socorro Social da Segurança Social para não fechar portas. A nova direcção, liderada por António Baguinho, tomou posse há três meses, herdou a instituição com as contas no vermelho e está a lutar para ultrapassar a situação.

Ao que O MIRANTE apurou, do passivo constam cerca de 250 mil euros de dívidas a fornecedores e bancos e outros 150 mil euros à própria Segurança Social, devido a prestações auferidas a mais por terem sido englobados como utentes do centro de dia os utentes que estavam apenas em actividades como a hidroginástica.