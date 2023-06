Convento de Cristo recebe conferência sobre “Templarismo, Ambiente e Arte”

Iniciativa agendada para sábado conta com as participações de Paulo Loução, historiador e filósofo, Luís Vieira–Baptista, artista plástico, e José Mesquita, comandante da marinha mercante

O Convento de Cristo, em Tomar, recebe no sábado, pelas 18h30, a conferência “Templarismo, Ambiente e Arte”, no âmbito da Exposição/Instalação “Telesma, os Cavaleiros do Mar”, que se encontra patente no monumento património mundial.

A conferência, que decorrerá na Sala Multiúsos, contará com as participações de Paulo Loução, historiador e filósofo, Luís Vieira–Baptista, artista plástico, e José Mesquita, comandante da marinha mercante, afirma um comunicado do monumento Património da Humanidade.