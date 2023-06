Criatividade e tecnologia em evento do Politécnico de Tomar

O Instituto Politécnico de Tomar (IPT) vai receber, a 30 de Junho, o evento “Liberta a tua CriaTIvidade com a Tecnologia”, uma iniciativa organizada pelo Laboratório de Inovação Pedagógica e Educação a Distância (LIED) que prevê a realização de várias actividades ao longo do dia dirigidas ao público em geral.

A manhã é dedicada a workshops sobre robótica, programação, modelação 3D e realidade virtual. A tarde conta com a presença da secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Isabel Almeida Rodrigues, durante a sessão de abertura. Organizada no âmbito do projecto “SparkDigiGirls – "Empower Girls Creativity Through Use of Digital Technologies” (ERASMUS+), a iniciativa visa encorajar as raparigas a explorar as tecnologias digitais tais como a RA (Realidade Aumentada), a RV (Realidade Virtual), a IA (Inteligência Artificial) e a IdC (Internet das coisas), entre outras. O projecto é finalista European Digital Skills Awards 2023 na categoria Empowering Youth in Digital.

Durante a sessão plenária serão dinamizadas duas mesas-redondas: a primeira vai apresentar os resultados do projecto e a segunda vai falar sobre tecnologia no feminino, contando com a presença de representantes dos projectos “Engenheiras por um Dia” e “Fundação Women4Cyber”, assim como representantes das empresas Microsoft, Softinsa e Toinovate Consulting. A entrada no evento é gratuita, mediante inscrição prévia, e confere direito a certificado de participação digital. Para os professores que participem será solicitada certificação como Acção de Curta Duração.