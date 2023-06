Crimes de peculato na Junta de Mouriscas 

partilhe no Facebook

Residência do presidente da Junta de Mouriscas, Pedro Matos, foi alvo de buscas pela PJ

O presidente da Junta de Mouriscas, o socialista Pedro Matos, está desde 15 de Junho suspenso de funções, proibido de entrar em instalações da junta, de contactar eleitos e funcionários e de ter acesso ou movimentar contas bancárias daquela autarquia do concelho de Abrantes. As medidas de coacção foram decretadas pela juíza de instrução criminal (JIC) do Tribunal Judicial de Santarém, depois de o autarca ter sido ouvido em primeiro interrogatório judicial na sequência da detenção pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas da prática de crime de peculato e de peculato de uso.