Museu Diocesano de Santarém promove Geo Caminhada pelo Património

Viagem no tempo passará pelas igrejas da Alcáçova, Graça, Marvila, terminando na Catedral

O Museu Diocesano de Santarém promove, na manhã de sábado, 24 de Junho, uma “Geo Caminhada pelo Património”, num convite a uma “viagem no tempo até mais de 150 milhões de anos”, que passará pelas igrejas da Alcáçova, Graça, Marvila, terminando na Catedral.

Inserido na programação anual “+Museu 2023”, o evento, orientado por um geógrafo, convida a “observar a arquitetura através da história geológica, abordar a utilização da rocha pelas gentes, arquitetos e escultores, talha a prego e cinzel na construção de esculturas”, afirma o Museu Diocesano de Santarém (MDS) em comunicado.



No Museu estarão ainda expostos alguns exemplares de amostras de mão de rochas duras, picadas e polidas, afirma o MDS, salientando que a iniciativa visa “olhar o património de forma integral e sustentável”, seguindo a encíclica Laudato Si, que “convida a louvar e a meditar sobre a bondade do sol, do vento, da terra, da água, em suma a respeitar a Terra e a todos o que nela habitam”.