Serventia pública vedada no Vale de Santarém

Uma serventia considerada pública há 45 anos no Vale de Santarém foi vedada e a sua utilização impedida, alegadamente devido a questões relacionadas com a divisão de um antigo loteamento em parcelas. A Câmara de Santarém diz que está a averiguar quem vedou a serventia e também quem a degradou propositadamente. A serventia pode ser usada como alternativa de circulação a quem vive na rua do Bairro do Zambujeiro mas encontra-se em péssimo estado.

O MIRANTE tentou obter esclarecimentos sobre o assunto junto da Câmara Municipal de Santarém, que nos informou que a serventia faz parte de um loteamento antigo (1978) que preconiza a continuação de um arruamento a criar até à rua Pinheiro das Areias, que já estava representada na carta cadastral. Na altura devida não foi feito o referido arruamento e entretanto o promotor do loteamento morreu.

Os terrenos foram sendo alienados mas um dos lotes vendidos pelos herdeiros do promotor terá menos área do que supostamente devia ter. Para compensar os metros quadrados em falta, e ainda segundo o município, foi acordado reduzir a largura da serventia ao mínimo, garantindo apenas um sentido de circulação. A serventia começou entretanto a ser requalificada, com a colocação de tout-venant no irregular piso, mas alguém não gostou da ideia e retirou esse material. A fiscalização municipal está a par da situação e a procurar identificar os responsáveis.