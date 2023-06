Turismo do Alentejo e Ribatejo promove sessão sobre nómadas digitais

A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo organiza na segunda-feira, dia 26, em Coruche, uma sessão de divulgação e capacitação sobre nómadas digitais. A iniciativa decorre no Observatório do Sobreiro e da Cortiça, entre as 16h00 e as 18h00, com o apoio do Turismo de Portugal.

Esta sessão é dedicada às “comunidades nómadas digitais e trabalhadores remotos nos territórios do interior, tendo como objectivo promover a reflexão e o debate sobre uma realidade que está a ganhar cada vez mais visibilidade em território nacional”, refere a entidade de turismo.

Durante as duas horas há a abordagem de casos de sucesso na atracção e acolhimento de nómadas digitais através da Nomadx e da Start Up Madeira, assim como a apresentação daquelas que são as expectativas, desafios e oportunidades das regiões do Alentejo e Ribatejo enquanto destinos de acolhimento a nómadas digitais, pela ADRAL, Município de Alpiarça/Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo.

As inscrições para a sessão são gratuitas e podem ser feitas para o e-mail: eva.henriques@turismosoalentejo-ert.pt. A sessão pode ser acedida por via online através do endereço: https://us02web.zoom.us/j/882042583299