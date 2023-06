Câmara de Santarém procura coveiros, calceteiros e outros profissionais

A Câmara de Santarém vai abrir concurso para preenchimento de 91 vagas no seu mapa de pessoal, na sua maioria para assistentes técnicos (27) e assistentes operacionais (37) visando colmatar a carência de funcionários em diversas áreas. Estão abertas vagas para a contratação de coveiros, calceteiros, pedreiros, cantoneiros, jardineiros, fiscais, bem como para engenheiros civis e de ambiente, entre outras funções.

O vereador com o pelouro dos Recursos Humanos, Diogo Gomes (PSD), disse na últuma reunião de câmara que a primeira alteração ao mapa de pessoal do município em 2023 visa dar resposta às dificuldades em contratar pessoal que se tem verificado, ao envelhecimento do quadro de pessoal da Câmara de Santarém e às novas responsabilidades resultantes da descentralização de competências para as autarquias.

Diogo Gomes diz que o anúncio das vagas a concurso vai ser devidamente divulgado e publicitado formulando votos de que os concursos para alguns ofícios não voltem a ficar desertos como, por exemplo, para contratação de coveiro.