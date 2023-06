Catarina Vale vai presidir às reuniões de Câmara em Benavente

Durante os próximos dois meses as reuniões do executivo de Benavente vão ser presididas por Catarina Vale. Por ordem médica o presidente Carlos Coutinho vai ter de reduzir a actividade.

As reuniões públicas da Câmara Municipal de Benavente vão passar ser presididas pela vice-presidente do município, Catarina Vale, durante os próximos dois meses. Por indicação médica o presidente da autarquia, Carlos Coutinho vai ter de reduzir o volume de trabalho e só pode regressar depois dos médicos consentirem. Recorde-se que o autarca sofreu um Acidente Vascular Cerebral no dia 5 de Abril e mudou radicalmente o estilo de vida.