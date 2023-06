Com boas ofertas culturais em VFX não é preciso ir para Lisboa

No dinâmico mundo do teatro, onde as histórias ganham vida nos palcos, o dramaturgo Ricardo Cabaça tem-se destacado pela colaboração com diversas companhias a nível nacional e no Brasil. Natural de Lisboa, viveu grande parte da vida no concelho de Loures, e licenciou-se em Estudos Portugueses. Mais tarde tirou o mestrado em Estudos de Teatro na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Ricardo Cabaça vive na Calhandriz há três anos com a esposa, que é actriz, e com o filho de seis anos. Não tinha ligação nenhuma ao concelho de Vila Franca de Xira excepto ao grupo de teatro Inestética, do Sobralinho, com quem trabalha regularmente. Confessa que se apaixonou pelo concelho e por isso quer participar activamente na comunidade. Colaborou com o extinto grupo de teatro Casulo, associado ao Grémio Dramático Povoense, e em 2021 escreveu e filmou a série para a RTP2 “Regresso a Ítaca” baseada na odisseia de Homero mas actualizada no espaço, tempo e narrativa, e que foi filmada integralmente em Vila Franca de Xira.