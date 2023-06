Misericórdia de Azambuja quer 1 milhão pelo complexo de piscinas

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Santa Casa da Misericórdia de Azambuja (SCMA) enviou uma carta aberta à Câmara de Azambuja, presidida pelo socialista Silvino Lúcio, para reclamar a retoma das negociações, que se arrastam há três décadas, para a venda do complexo municipal de piscinas de Azambuja construído em terrenos daquela instituição de solidariedade social. Na carta aberta, entregue a 10 de Junho, a Misericórdia de Azambuja pede que seja assumido um calendário com vista à concretização do processo de compra e venda, que após várias reuniões foi interrompido de forma “abrupta” e sem “qualquer justificação” demonstrando uma “atitude de desinteresse da Câmara de Azambuja”.